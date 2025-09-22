Отличные варианты на вечер после «Долгой прогулки»: 5 мини-сериалов Майка Флэнагана, которые не отпустят вас еще долго

За десятилетия работы в киноиндустрии Стивену Кингу удалось поработать с самыми известными режиссерами и актерами, но настоящим фаворитом вот уже который год остается Майк Флэнаган.

Вместе Кинг и Флэнаган работали над несколькими адаптациями писателя, включая недавно вышедшую «Жизнь Чака» и пугающий триллер «Игра Джералда», который не давал зрителям спать как минимум пару ночей.

Тем не менее, Флэнаган славится в том числе и своими хоррор-сериалами, которые сам Кинг неоднократно хвалил и называл одними из лучших проектов, которые он видел в последние годы. В этой подборке — лучшие мини-сериалы от Флэнагана, все из которых можно посмотреть на Нетфликсе прямо сейчас.

Самый первый сериал Флэнагана положил начало его долгому сотрудничеству с Нетфликсом и для многих остается лучшим телепроектом в портфолио режиссера. «Призрак дома на холме» стал вольной интерпретацией одноименного романа Шерли Джексон и рассказывает о пяти братьях и сестрах, которых на протяжении долгих лет преследуют сверхъестественные явления, которые происходят в особняке.

Сериал неоднократно хвалили за интересный психологический портрет семейства, а также за рассуждения на довольно мрачные темы как потеря близкого человека, проблемы с ментальным здоровьем и секреты во взаимоотношениях братьев и сестер.

Успех «Призрака дома на холме» убедил Флэнагана продолжать собственное исследование жанра хоррор, но следующий сериал, «Призраки усадьбы Блай», показался большинству готической сказкой, нежели очередным ужастиком.

Сюжет разворачивается в 1987 году, когда молодая американка Дэни устраивается няней для двух сирот, проживающих вместе с дядей в шикарной усадьбе Блай — естественно, со временем Дэни начинает замечать странные проявления в поведении детей.

Как и в случае «Призрака дома на холме», фокусом Флэнагана по-прежнему остаются человеческие переживания и попытки справиться с тяжелой утратой — так что грустного в сериале явно больше, чем пугающего.

В отличие от предыдущих двух, этот сериал никак не связан с домами, в которых обитают призраки, — в «Полуночной мессе» Флэнаган исследует темы религии и того, могут ли священники хранить зловещие тайны. В центре сюжета — жители небольшого городка, жизнь которых кардинально меняется после того, как туда прибывает новый молодой и харизматичный священнослужитель.

Хотя история в «Полуночной мессе» развивается не так динамично, как в более жутких шоу, созданных Флэнаганом, медленный темп как раз служит для того, чтобы показать, как слепая вера может привести человека к состоянию полного отчаяния.

Этот мини-сериал можно назвать одним из незаслуженно забытых проектов Флэнагана, хотя внимания он достоин совсем не меньше, чем самые популярные сериалы режиссера. «Клуб полуночников» рассказывает о группе умирающих подростков, которые, в попытках отвлечься от мыслей о смерти, собираются каждую ночь для того, чтобы рассказать друг другу страшные истории.

Как и всегда, за пугающим сюжетом и постоянными скримерами скрываются горькие рассуждения о том, возможна ли жизнь после смерти и как еще только начинающие жить люди находят в себе силы посмотреть этой самой смерти в лицо.

Вольная адаптация одноименного рассказа и других произведений мастера жанра хоррор Эдгара Аллана По, «Падение дома Ашеров» стал чуть ли не самым успешным телепроектом Флэнагана, после выхода которого ему открылось огромное количество дорог в мир большого кино и телевидения.

В центре сюжета — состоятельная и при этом довольно аморальная семья Ашеров, члены которой начинают умирать один за другим при загадочных обстоятельствах.

Помимо следования традиционной формуле Флэнагана и демонстрации ужасающих сцен, шоу отличают использование элементов сатиры и размышления на такие темы как семейная трагедия, жажда власти и денег, коррупция и ее последствия — и все это с готическим антуражем.

Кстати, скоро Майк Флэнаган и Стивен Кинг поработают еще над одной адаптацией, которая тоже станет сериалом — о предстоящем проекте, основанном на хитовом романе Кинга, мы уже рассказывали здесь.