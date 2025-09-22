Отличные варианты на вечер после «Долгой прогулки»: 5 мини-сериалов Майка Флэнагана, которые не отпустят вас еще долго

За десятилетия работы в киноиндустрии Стивену Кингу удалось поработать с самыми известными режиссерами и актерами, но настоящим фаворитом вот уже который год остается Майк Флэнаган.
Вместе Кинг и Флэнаган работали над несколькими адаптациями писателя, включая недавно вышедшую «Жизнь Чака» и пугающий триллер «Игра Джералда», который не давал зрителям спать как минимум пару ночей.
Тем не менее, Флэнаган славится в том числе и своими хоррор-сериалами, которые сам Кинг неоднократно хвалил и называл одними из лучших проектов, которые он видел в последние годы. В этой подборке — лучшие мини-сериалы от Флэнагана, все из которых можно посмотреть на Нетфликсе прямо сейчас.
«Призрак дома на холме» (2018)
Самый первый сериал Флэнагана положил начало его долгому сотрудничеству с Нетфликсом и для многих остается лучшим телепроектом в портфолио режиссера. «Призрак дома на холме» стал вольной интерпретацией одноименного романа Шерли Джексон и рассказывает о пяти братьях и сестрах, которых на протяжении долгих лет преследуют сверхъестественные явления, которые происходят в особняке.
Сериал неоднократно хвалили за интересный психологический портрет семейства, а также за рассуждения на довольно мрачные темы как потеря близкого человека, проблемы с ментальным здоровьем и секреты во взаимоотношениях братьев и сестер.
«Призраки усадьбы Блай» (2020)
Успех «Призрака дома на холме» убедил Флэнагана продолжать собственное исследование жанра хоррор, но следующий сериал, «Призраки усадьбы Блай», показался большинству готической сказкой, нежели очередным ужастиком.
Сюжет разворачивается в 1987 году, когда молодая американка Дэни устраивается няней для двух сирот, проживающих вместе с дядей в шикарной усадьбе Блай — естественно, со временем Дэни начинает замечать странные проявления в поведении детей.
Как и в случае «Призрака дома на холме», фокусом Флэнагана по-прежнему остаются человеческие переживания и попытки справиться с тяжелой утратой — так что грустного в сериале явно больше, чем пугающего.
«Полуночная месса» (2021)
В отличие от предыдущих двух, этот сериал никак не связан с домами, в которых обитают призраки, — в «Полуночной мессе» Флэнаган исследует темы религии и того, могут ли священники хранить зловещие тайны. В центре сюжета — жители небольшого городка, жизнь которых кардинально меняется после того, как туда прибывает новый молодой и харизматичный священнослужитель.
Хотя история в «Полуночной мессе» развивается не так динамично, как в более жутких шоу, созданных Флэнаганом, медленный темп как раз служит для того, чтобы показать, как слепая вера может привести человека к состоянию полного отчаяния.
«Клуб полуночников» (2022)
Этот мини-сериал можно назвать одним из незаслуженно забытых проектов Флэнагана, хотя внимания он достоин совсем не меньше, чем самые популярные сериалы режиссера. «Клуб полуночников» рассказывает о группе умирающих подростков, которые, в попытках отвлечься от мыслей о смерти, собираются каждую ночь для того, чтобы рассказать друг другу страшные истории.
Как и всегда, за пугающим сюжетом и постоянными скримерами скрываются горькие рассуждения о том, возможна ли жизнь после смерти и как еще только начинающие жить люди находят в себе силы посмотреть этой самой смерти в лицо.
«Падение дома Ашеров» (2023)
Вольная адаптация одноименного рассказа и других произведений мастера жанра хоррор Эдгара Аллана По, «Падение дома Ашеров» стал чуть ли не самым успешным телепроектом Флэнагана, после выхода которого ему открылось огромное количество дорог в мир большого кино и телевидения.
В центре сюжета — состоятельная и при этом довольно аморальная семья Ашеров, члены которой начинают умирать один за другим при загадочных обстоятельствах.
Помимо следования традиционной формуле Флэнагана и демонстрации ужасающих сцен, шоу отличают использование элементов сатиры и размышления на такие темы как семейная трагедия, жажда власти и денег, коррупция и ее последствия — и все это с готическим антуражем.
Кстати, скоро Майк Флэнаган и Стивен Кинг поработают еще над одной адаптацией, которая тоже станет сериалом — о предстоящем проекте, основанном на хитовом романе Кинга, мы уже рассказывали здесь.