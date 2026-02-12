Оповещения от Киноафиши
Старый сюжет Кинга валялся без дела 25 лет — пока Netflix не сделал из него хит: у сериала 1,17 миллиарда минут просмотра

12 февраля 2026 15:42
Получились две разные истории, но все равно очень похожие.

Стивен Кинг подарил миру десятки историй, но не все из них прижились в памяти зрителей. Одна из таких — «Буря столетия» 1999 года, мини-сериал, который вышел на ABC и почти три десятилетия спустя остался где-то на задворках поп-культуры.

Даже фанаты жанра о нем почти не вспоминают. Но Майк Флэнаган не забыл.

В 2021 году режиссер выпустил на Netflix «Полуночную мессу» — семисерийный хоррор, который неожиданно для многих оказался бережно собранным конструктором из идей, которые Кинг когда-то опробовал в «Буре столетия» и «Участи Салема».

Флэнаган, как открытый поклонник писателя, не скрывал влияния: изолированный остров, надвигающаяся буря, таинственный незнакомец, чье появление запускает механизм ужаса. Все это уже давно было у Кинга.

Режиссер пошел дальше. Его сериал не копирует, а переосмысляет. У Кинга злодей использует религию как дубину, требуя жертв. У Флэнагана страх рождается изнутри — из слепой веры самих жителей, которые готовы принять чудовище за ангела.

Это смещение фокуса сделало «Полуночную мессу» одновременно данью уважения и самостоятельным высказыванием. Сериал взлетел на второе место в рейтинге Netflix, уступив только «Игре в кальмара».

1,17 миллиарда минут просмотра и 87% на Rotten Tomatoes — цифры, которые подтвердили: забытая история Кинга обрела новую жизнь. И теперь, смотря гениальную «Полуночную мессу», сложно поверить, что ее первоисточник почти 30 лет пылился на полке.

Фото: Кадр из сериала «Полуночная месса»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
