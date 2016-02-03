Во 2 сезоне 3 серии сериала «Метод Фрейда» пропадает жена престарелого политика. Девушка работала моделью и была намного моложе мужа. Фрейдин думает, что она решила найти новую любовь и стать счастлива. Богатый депутат намерен ее отыскать и вернуть.
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