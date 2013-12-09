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Киноафиша Сериалы Метод Фрейда Сезоны
Метод Фрейда (2013 - 2016), список сезонов Метод Фрейда 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
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Список сезонов сериала «Метод Фрейда»
Метод Фрейда - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
Метод Фрейда - Сезон 2 Сезон 2
2016, 12 эпизодов
 
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