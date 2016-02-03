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Киноафиша Сериалы Метод Фрейда Сезоны Сезон 2 Серия 10

Метод Фрейда 2 сезон 10 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Метод Фрейда»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 3 февраля 2016
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 3 февраля 2016
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 3 февраля 2016
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 3 февраля 2016
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 3 февраля 2016
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 3 февраля 2016
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 3 февраля 2016
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 3 февраля 2016
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 3 февраля 2016
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 3 февраля 2016
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 3 февраля 2016
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 3 февраля 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Метод Фрейда» человек умирает прямо в трамвае. Сотруднику службы опеки кто-то вкалывает препарат, на который у него аллергия. От анафилактического шока он гибнет. Следователи решают допросить всех очевидцев.

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