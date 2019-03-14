В 1 сезоне 6 серии сериала «Мертвое озеро» главный герой возвращается в маленький заснеженный город и понимает, что там произошло что-то ужасное. В первую очередь Максим узнает о загадочном исчезновении Скворцова. Но кто мог быть повинен в этом?
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