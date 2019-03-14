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Киноафиша Сериалы Мертвое озеро Сезоны Сезон 1 Серия 2

Мертвое озеро 2019 2 серия 1 сезон

7.0 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 14 марта 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 21 марта 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 21 марта 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 28 марта 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 4 апреля 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 11 апреля 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 18 апреля 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 25 апреля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Мертвое озеро» главный герой начинает получать недвусмысленные предупреждения о том, что ему просто необходимо вернуться домой. Расследование данного дела должно быть остановлено. Однако Максим не ведется на угрозы.

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