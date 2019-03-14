В 1 сезоне 3 серии сериала «Мертвое озеро» труп еще одной девушки находят в регионе. На ее теле обнаруживают специфические следы. Максим уверен, что эта смерть как-то связана с предыдущей. Но как? И что, если убийца не остановится на двух жертвах?
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