«Маккартни 3, 2, 1» — новый документальный сериал, созданием которого занимался стриминговый сервис Hulu. В основе шоу лежит история создания одной из самых популярных групп современности. Кроме того, в «Маккартни» затронут сольную карьеру сэра Пола, получившую развитие после распада музыкального коллектива. В разработке сериала принимали участие сам Маккартни, а также легендарный продюсер Рик Рубин. Помимо творчества «битлов» авторы обсудят личную жизнь артистов и особенности шоу-бизнеса семидесятых годов. Маккартни также лично расскажет о том, как создавались главные хиты его группы.