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Постер к сериалу Маккартни 3,2,1
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Маккартни 3,2,1
Маккартни 3,2,1 (2021 - 2021) McCartney 3,2,1
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Маккартни 3, 2, 1» — новый документальный сериал, созданием которого занимался стриминговый сервис Hulu. В основе шоу лежит история создания одной из самых популярных групп современности. Кроме того, в «Маккартни» затронут сольную карьеру сэра Пола, получившую развитие после распада музыкального коллектива. В разработке сериала принимали участие сам Маккартни, а также легендарный продюсер Рик Рубин. Помимо творчества «битлов» авторы обсудят личную жизнь артистов и особенности шоу-бизнеса семидесятых годов. Маккартни также лично расскажет о том, как создавались главные хиты его группы.

Маккартни 3,2,1 - трейлер
Маккартни 3,2,1
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пол Маккартни
Пол Маккартни Paul McCartney
Рик Рубин
Рик Рубин Rick Rubin
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Маккартни 3,2,1 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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