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Маккартни 3,2,1 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маккартни 3,2,1
Киноафиша Сериалы Маккартни 3,2,1 Сезоны Сезон 1

McCartney 3,2,1
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маккартни 3,2,1»

В 1 сезоне сериала «Маккартни 3, 2, 1» будет рассказана история создания одной из самых популярных музыкальных групп современности. Создатели шоу — сам Пол Маккартни и легендарный продюсер Рик Рубин — обсудят особенности рок-сцены семидесятых годов, личные события в жизни «битлов» и то, как они повлияли на творчество всего коллектива. Бывший участник группы поделится подробностями создания самых популярных песен группы, которые до сих пор считаются золотыми хитами. Кроме того, Маккартни расскажет о том, как развивалась его полувековая сольная карьера.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Маккартни 3,2,1» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эти вещи вас сближают These Things Bring You Together
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2021
Ноты, которые нравятся друг другу The Notes that Like Each Other
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2021
Люди, которых любили мы, любили нас! The People We Loved Were Loving Us!
Сезон 1 Серия 3
16 июля 2021
Как профессора в лаборатории Like Professors in a Laboratory
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2021
Ты не мог играть по правилам? Couldn't You Play it Straighter?
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2021
Долгий извилистый путь The Long and Winding Road
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2021
График выхода всех сериалов
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