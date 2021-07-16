В 1 сезоне сериала «Маккартни 3, 2, 1» будет рассказана история создания одной из самых популярных музыкальных групп современности. Создатели шоу — сам Пол Маккартни и легендарный продюсер Рик Рубин — обсудят особенности рок-сцены семидесятых годов, личные события в жизни «битлов» и то, как они повлияли на творчество всего коллектива. Бывший участник группы поделится подробностями создания самых популярных песен группы, которые до сих пор считаются золотыми хитами. Кроме того, Маккартни расскажет о том, как развивалась его полувековая сольная карьера.