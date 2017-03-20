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Киноафиша Сериалы Мата Хари Сезоны Сезон 1 Серия 7

Мата Хари 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

7.4 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 20 марта 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 20 марта 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 21 марта 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 21 марта 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 марта 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 22 марта 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 23 марта 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 23 марта 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 27 марта 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 27 марта 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 28 марта 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 28 марта 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Мата Хари» шпионка получает свое первое и сразу же серьезное задание. Её необходимо втереться в доверие к лейтенанту Растиньяку, который является начальником службы разведки Франции. Растиньяк сразу же влюбляется в девушку, несмотря на все отговорки со стороны его окружения. Мата выпытывает у своего любовника необходимые сведения, которые переворачивают спокойное течение событий. Впоследствии происходит военное столкновение между русскими и сербами.

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