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Киноафиша Сериалы Мата Хари Сезоны Сезон 1 Серия 4

Мата Хари 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 20 марта 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 20 марта 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 21 марта 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 21 марта 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 марта 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 22 марта 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 23 марта 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 23 марта 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 27 марта 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 27 марта 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 28 марта 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 28 марта 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Мата Хари» арестовывают Кириевскую. Маргарет и Астрюк вступают в брак. Сделала она это для того, чтобы воссиять в глазах других, став порядочной леди. Сразу же старается вернуть себе дочь, обращаясь в суд. Все идет хорошо: опеку над ребенком возвращают, но в самый последний момент в зал суда врывается брат её бывшего мужа. Маргарет решает изменить всё и становится Матой, строит карьеру танцовщицы и обретает популярность. У политика Мессими между героиней и Костелло, который является графом, вспыхивает нешуточная словесная перепалка.

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