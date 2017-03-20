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Киноафиша Сериалы Мата Хари Сезоны Сезон 1 Серия 1

Мата Хари 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 20 марта 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 20 марта 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 21 марта 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 21 марта 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 марта 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 22 марта 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 23 марта 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 23 марта 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 27 марта 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 27 марта 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 28 марта 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 28 марта 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Мата Хари» происходит основная завязка сюжета. Маргарет, попросив помощи у знакомого священника, бросает своего законного супруга, который избивал и презирал её. С собой она забирает дочь, чтобы тайно переправиться в Амстердам. Но муж Рудольф не остался в стороне, а подал в суд, чтобы побороться за право опекунства. С клеймом плохой жены Маргарет прощается со всеми надеждами на счастливую жизнь. Параллельно знакомится с инструктором по верховой езде Габриэлем. Мужчина сразу же влюбляется в красавицу. По закону Нон не вернуть — остается только украсть её.

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