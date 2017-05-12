Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мастер не на все руки» главный герой вынужден пересмотреть ряд своих жизненных приоритетов после весьма соблазнительного предложения по работе. Параллельно Брайан старается помочь своему отцу в разных личных вопросах...
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