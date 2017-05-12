Во 2 сезоне 1 серии сериала «Мастер не на все руки» главный герой изучает искусство приготовления настоящих спагетти, ведь он находится на отдыхе в Модене. Чуть позже Дев знакомится с интересной девушкой, но в итоге теряет ее номер телефона.