Во 2 сезоне 1 серии сериала «Мастер не на все руки» главный герой изучает искусство приготовления настоящих спагетти, ведь он находится на отдыхе в Модене. Чуть позже Дев знакомится с интересной девушкой, но в итоге теряет ее номер телефона.
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