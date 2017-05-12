Во 2 сезоне 10 серии сериала «Мастер не на все руки» в личной жизни главного героя наступает переломный момент: все стремительно начинает меняться. При этом профессиональная сфера подвергается большому риску. Но сможет ли Дев спасти свою карьеру?
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