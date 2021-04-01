В 3 сезоне 2 серии сериала «Манифест» угроза семье Стоун станет для Микаэлы проверкой на готовность играть по правилам, а также вынудит Грейс сделать непростой выбор. Бен обращается за помощью к врагу, чтобы спасти старого друга.
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