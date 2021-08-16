Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Маньячелло 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маньячелло
Киноафиша Сериалы Маньячелло Сезоны Сезон 1

Маньячелло 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маньячелло»

В 1 сезоне сериала «Маньячелло» в небольшой деревушке Сосновке живет мужчина Тимофей. Мать героя, будучи библиотекарем, привила сыну любовь к классической литературе. Но, повзрослев, Тимофей начал использовать свои знания не совсем обычным образом – он стал убивать людей, подражая любимым героям. Полицейские находят тела людей, убитых странными методами, но оказываются не в состоянии разглядеть между ними связь. Вскоре в деревню приезжает следователь Ольга, которая моментально понимает скрытые смыслы этих дел.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Маньячелло График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
18 августа 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2021
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше