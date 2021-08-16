В 1 сезоне сериала «Маньячелло» в небольшой деревушке Сосновке живет мужчина Тимофей. Мать героя, будучи библиотекарем, привила сыну любовь к классической литературе. Но, повзрослев, Тимофей начал использовать свои знания не совсем обычным образом – он стал убивать людей, подражая любимым героям. Полицейские находят тела людей, убитых странными методами, но оказываются не в состоянии разглядеть между ними связь. Вскоре в деревню приезжает следователь Ольга, которая моментально понимает скрытые смыслы этих дел.