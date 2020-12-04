В 3 сезоне 8 серии сериала «Частный детектив Магнум» Итан просит главного героя и его напарника разыскать молодого мужчину, которого серьезно ранили во время перестрелки. Известно, что ранение находится в груди, в области жизненно важных органов...
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