В 3 сезоне 5 серии сериала «Частный детектив Магнум» на острове начинается сильный ураган. Магнум и его друзья вынуждены искать укрытие. В итоге они сталкиваются с двумя вооруженными убийцами, которые также ищут место, чтобы спрятаться от непогоды.
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