В 7 сезоне 11 серии сериала «Безумцы» все сотрудники компании ошарашены новыми известиями. Дон постепенно готовится к своему переезду в Лос-Анджелес. Пит неожиданно воссоединяется со своей бывшей супругой Труди после достаточно длительного кризиса.
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