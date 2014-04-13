В 7 сезоне 1 серии сериала «Безумцы» события происходят в начале 1969 года. Главный герой и его супруга Меган отправляются на Западное побережье. Пегги страдает из-за расистских предубеждений своего нового босса. Джоан делает важный шаг.
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