Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге 2021 1 серия 1 сезон
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 16 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 26 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 36 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 46 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 56 августа 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге» авторы рассказывают о самых близких людях в жизни Люка Брайана — его родственниках. С помощью их многочисленных рассказов зрители узнают о детстве и юности главного героя.
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