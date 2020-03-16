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Киноафиша Сериалы Люблю отца и сына

Люблю отца и сына (2020 - 2020)

Люблю отца и сына 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Ира, привлекательная и веселая, душа компаний, за которой всегда вьется множество ухажеров. Но Ира не отвечает никому из них взаимностью, пока не знакомится на занятиях по самообороне с обаятельным тренером Лешей. 15 лет разницы в возрасте не тревожат Иру, она сразу влюбляется в Алексея и хочет выйти за него замуж. Но Леша не планирует серьезных отношений, он лишь немного развлекся с Ириной. Девушка пытается залечить душевные раны по-своему...

В ролях
В ролях
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Марина Кондратьева
Марина Кондратьева
Мария Ситко
Алексей Кондрахов
Алексей Кондрахов
Алла Малкова
Алла Малкова
Артур Сопельник
Артур Сопельник
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Люблю отца и сына - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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