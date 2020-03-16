В центре событий оказывается молодая девушка по имени Ира, привлекательная и веселая, душа компаний, за которой всегда вьется множество ухажеров. Но Ира не отвечает никому из них взаимностью, пока не знакомится на занятиях по самообороне с обаятельным тренером Лешей. 15 лет разницы в возрасте не тревожат Иру, она сразу влюбляется в Алексея и хочет выйти за него замуж. Но Леша не планирует серьезных отношений, он лишь немного развлекся с Ириной. Девушка пытается залечить душевные раны по-своему...