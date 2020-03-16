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Люблю отца и сына 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люблю отца и сына
Киноафиша Сериалы Люблю отца и сына Сезоны Сезон 1

Люблю отца и сына 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люблю отца и сына»

В 1 сезоне сериала «Люблю отца и сына» студентка Ирина пользуется вниманием мужчин, но никому не отвечает взаимностью. Все меняется после ее встречи со взрослым мужчиной по имени Алексей, который ведет занятия по самообороне. Иру не беспокоит большая разница в возрасте, она хочет связать свою жизнь с этим человеком. Однако Алексей дает Ире понять, что у него другие планы на будущее и романтические отношения со студенткой в них не вписываются. Пытаясь справиться с душевной болью, Ира знакомится с сыном Леши Максимом, который занимается в том же клубе. Вскоре молодые люди сближаются. Ира не понимает, кого она любит на самом деле — отца или сына?

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Список серий 1-го сезона сериала «Люблю отца и сына» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2020
График выхода всех сериалов
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