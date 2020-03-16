В 1 сезоне сериала «Люблю отца и сына» студентка Ирина пользуется вниманием мужчин, но никому не отвечает взаимностью. Все меняется после ее встречи со взрослым мужчиной по имени Алексей, который ведет занятия по самообороне. Иру не беспокоит большая разница в возрасте, она хочет связать свою жизнь с этим человеком. Однако Алексей дает Ире понять, что у него другие планы на будущее и романтические отношения со студенткой в них не вписываются. Пытаясь справиться с душевной болью, Ира знакомится с сыном Леши Максимом, который занимается в том же клубе. Вскоре молодые люди сближаются. Ира не понимает, кого она любит на самом деле — отца или сына?