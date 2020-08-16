В 1 сезоне 8 серии сериала «Страна Лавкрафта» совсем потерявшая равновесие Диана оказывается под прицелом. Тем временем на горизонте появляется визитер из прошлого, так что Аттикусу и Лети надо приложить усилия, дабы защитить собственное будущее.
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