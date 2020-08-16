В 1 сезоне 1 серии сериала «Страна Лавкрафта», вернувшись в родной Чикаго, Аттикус Фриман получает письмо от пропавшего отца. Чтобы напасть на его след, он направляется на юг в компании пожилого дяди Джорджа и подруги по имени Лети.
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