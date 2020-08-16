В 1 сезоне 4 серии сериала «Страна Лавкрафта» Лети приходится не по нраву идея Аттикуса еще раз заехать в солнечную Флориду. Затем она, а также Монтроуз и Тик направляются в Бостон с целью отыскать нужные им страницы очень важного текста.