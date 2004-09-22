В 1 сезоне 20 серии сериала «Остаться в живых» в то время, как Локк исчез, Джек делает все, чтобы спасти Буна. У Клэр начинаются роды, а Чарли тем временем охватывает паника. Между тем Шеннон ждет романтический вечер, который для нее устроил Саид.
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