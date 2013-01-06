В 3 сезоне 9 серии сериала «Зов крови» начинается церемония Пробуждения, к которой Бо готовилась несколько месяцев. Чувствуя неладное, Дайсон пользуется правом руки и идет в храм вместе с ней. Это приводит к шокирующим последствиям.
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