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Киноафиша Сериалы Зов крови Сезоны Сезон 3 Серия 9

Зов крови 2010 - 2015 9 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Зов крови»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 6 января 2013
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 13 января 2013
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 20 января 2013
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 27 января 2013
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 10 февраля 2013
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 17 февраля 2013
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 3 марта 2013
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 10 марта 2013
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 17 марта 2013
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 24 марта 2013
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 31 марта 2013
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 7 апреля 2013
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 14 апреля 2013
О чем cерия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Зов крови» начинается церемония Пробуждения, к которой Бо готовилась несколько месяцев. Чувствуя неладное, Дайсон пользуется правом руки и идет в храм вместе с ней. Это приводит к шокирующим последствиям.

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