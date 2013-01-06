В 3 сезоне 1 серии сериала «Зов крови» в мире фейри все изменилось. Бо окончательно утратила контроль над силой и попала за решетку. Вместе с Лорен она начинает расследовать убийства, происходящие на территории тюрьмы для сверхъестественных существ.
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