В 4 сезоне 3 серии сериала «По долгу службы» в расследовании дела Майкла Фармера обнаруживаются новые шокирующие доказательства. В связи с ними коррупционный отдел полиции начинает собственное расследование.
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