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Киноафиша Сериалы По долгу службы Сезоны Сезон 4 Серия 3

По долгу службы 2012 3 серия 4 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «По долгу службы»
Серия 1
Сезон 4 / Серия 1 26 марта 2017
Серия 2
Сезон 4 / Серия 2 2 апреля 2017
Серия 3
Сезон 4 / Серия 3 9 апреля 2017
Серия 4
Сезон 4 / Серия 4 16 апреля 2017
Серия 5
Сезон 4 / Серия 5 23 апреля 2017
Серия 6
Сезон 4 / Серия 6 30 апреля 2017
О чем cерия

В 4 сезоне 3 серии сериала «По долгу службы» в расследовании дела Майкла Фармера обнаруживаются новые шокирующие доказательства. В связи с ними коррупционный отдел полиции начинает собственное расследование. 

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