В 1 сезоне 12 серии сериала «Обмани меня» Лайтман отправляется работать под прикрытием в тюрьму. Там ему необходимо выяснить, каким образом насильник, убивший в течение десяти лет несколько молодых девушек, связан со своим новым подражателем.
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