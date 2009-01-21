В 1 сезоне 12 серии сериала «Обмани меня» Лайтман отправляется работать под прикрытием в тюрьму. Там ему необходимо выяснить, каким образом насильник, убивший в течение десяти лет несколько молодых девушек, связан со своим новым подражателем.