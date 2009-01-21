В 1 сезоне 4 серии сериала «Обмани меня» коллеги из агентства Лайтмана пытаются обнаружить наемника, нацеленного убить корейского посла на свадебной церемонии его сына. Торрес в очередной раз замечает, что муж Джиллиан ее обманывает.
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