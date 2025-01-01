Меню
Обмани меня
Цитаты
Цитаты из сериала Обмани меня
Доктор Кал Лайтман
Доктор Кал Лайтман
Это ложь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Кал Лайтман
Доктор Кал Лайтман
Вот это правда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Кал Лайтман
Доктор Кал Лайтман
Сделай мне одолжение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тим Рот
Tim Roth
