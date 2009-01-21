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Киноафиша Сериалы Обмани меня Сезоны Сезон 1 Серия 13

Обмани меня 2009 - 2011 13 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Обмани меня»
Пилотный эпизод
Сезон 1 / Серия 1 21 января 2009
Моральное оправдание
Сезон 1 / Серия 2 28 января 2009
Высший балл
Сезон 1 / Серия 3 4 февраля 2009
Вечная любовь
Сезон 1 / Серия 4 18 февраля 2009
Освобождение
Сезон 1 / Серия 5 4 марта 2009
Не навреди
Сезон 1 / Серия 6 11 марта 2009
Лучшая политика
Сезон 1 / Серия 7 18 марта 2009
Развращенное сердце
Сезон 1 / Серия 8 1 апреля 2009
Жизнь бесценна
Сезон 1 / Серия 9 8 апреля 2009
Лучшая половина
Сезон 1 / Серия 10 22 апреля 2009
Под прикрытием
Сезон 1 / Серия 11 29 апреля 2009
Ослепленные
Сезон 1 / Серия 12 6 мая 2009
Жертва
Сезон 1 / Серия 13 13 мая 2009
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Обмани меня» обыкновенный автобус внезапно подрывает смертник. Команда доктора Лайтмана бросает все силы на поиски главарей террористов, а возлюбленный Рии Торрес, спецагент ФБР, внезапно исчезает без следа.

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