В 1 сезоне 13 серии сериала «Обмани меня» обыкновенный автобус внезапно подрывает смертник. Команда доктора Лайтмана бросает все силы на поиски главарей террористов, а возлюбленный Рии Торрес, спецагент ФБР, внезапно исчезает без следа.
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