В 1 сезоне сериала «Лето — это деревня» группа известных российских тик-токеров, среди которых Илья Милохин, Кристина Федосова, Лера Кантур и многие другие, отправляется на летний отдых. И пока одни ребята тусуются на море, другие проводят теплые месяцы в деревне вместе с бабушкой и дедушкой. В режиме личного влога главные герои делятся со зрителями и фанатами своими «сельскими лайфхаками», рассказывают о том, как развлекаются вдали от цивилизации и почему так любят отдых на природе. В каждом из эпизодов будет представлена нарезка из личных архивов всех участников проекта.