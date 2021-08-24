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Лето — это деревня 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лето — это деревня
Киноафиша Сериалы Лето — это деревня Сезоны Сезон 1

Лето — это деревня 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лето — это деревня»

В 1 сезоне сериала «Лето — это деревня» группа известных российских тик-токеров, среди которых Илья Милохин, Кристина Федосова, Лера Кантур и многие другие, отправляется на летний отдых. И пока одни ребята тусуются на море, другие проводят теплые месяцы в деревне вместе с бабушкой и дедушкой. В режиме личного влога главные герои делятся со зрителями и фанатами своими «сельскими лайфхаками», рассказывают о том, как развлекаются вдали от цивилизации и почему так любят отдых на природе. В каждом из эпизодов будет представлена нарезка из личных архивов всех участников проекта.

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Список серий 1-го сезона сериала «Лето — это деревня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 августа 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 сентября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
6 сентября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 сентября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
8 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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