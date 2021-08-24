«Лето — это деревня» — российское трэвел-шоу, производством которого занимается онлайн-платформа KION. Ведущие проекта — группа тик-токеров. Каждый из ребят отправляется на летний отдых: одни уезжают на море, а другие — в деревню. Герои, находящиеся в сельской местности, делятся со зрителями своими лайфхаками: как сделать так, чтобы полноценно отдохнуть и при этом помочь бабушке на огороде; где найти самое вкусное молоко и как ухаживать за домашними курами. Ожидается, что в каждом эпизоде шоу будут представлены домашние видео из архивов главных героев.