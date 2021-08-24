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Киноафиша Сериалы Лето — это деревня
Лето — это деревня (2021 - …) Лето — это деревня 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 16 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

«Лето — это деревня» — российское трэвел-шоу, производством которого занимается онлайн-платформа KION. Ведущие проекта — группа тик-токеров. Каждый из ребят отправляется на летний отдых: одни уезжают на море, а другие — в деревню. Герои, находящиеся в сельской местности, делятся со зрителями своими лайфхаками: как сделать так, чтобы полноценно отдохнуть и при этом помочь бабушке на огороде; где найти самое вкусное молоко и как ухаживать за домашними курами. Ожидается, что в каждом эпизоде шоу будут представлены домашние видео из архивов главных героев.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Илья Милохин
Кирилл Волик
Лера Кантур
Анастасия Лещинская
Екатерина Лещинская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лето — это деревня - Сезон 1 Сезон 1
2021, 12 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Лето — это деревня
Кадры из сериала
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