Лето — это деревня 1 сезон 6 серия смотреть онлайн
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О чем серия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Лето — это деревня» главные герои знакомятся с местными жителями и даже катаются на мопеде. Получается у всех с переменным успехом. По ходу развития событий они также приходят в гости к своим фанатам — семье Ольховичей.
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