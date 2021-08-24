Лето — это деревня 1 сезон 7 серия смотреть онлайн
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О чем серия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Лето — это деревня» российские блогеры решают покататься на старых «Жигулях» — машине, у которой есть своя собственная история. К счастью, добросердечные соседи с радостью дают им возможность овладеть новым авто.
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