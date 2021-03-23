В 1 сезоне 8 серии сериала «Леонардо» время на исходе и Стефано, пытаясь спасти жизнь величайшего художника, раскрывает его тайну. После подтверждения вины кажется, что надежды больше нет. В руках Стефано судьба выдающегося человека в истории.
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