Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Леонардо Сезоны Сезон 1 Серия 7

Леонардо 2021 7 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 23 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 23 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 30 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 30 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 6 апреля 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 6 апреля 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 13 апреля 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 13 апреля 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Леонардо», воссоединившись со своей подругой, Леонардо не прекращает работу. Пытаясь сосредоточиться на творчестве, он берет новый заказ. Однако вскоре художнику предстоит столкнуться со своим новообретенным конкурентом.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Маленький воин
Маленький воин 2 комментария
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Приложение киноафиши