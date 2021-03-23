В 1 сезоне 3 серии сериала «Леонардо», отправляясь в Милан, Леонардо надеется получить покровительство от Людовико Сфорцы. Однако ситуация разворачивается не в его пользу, и художник получает не совсем тот заказ, на который рассчитывал.