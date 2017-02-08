В 1 сезоне 6 серии сериала «Легион» все персонажи оказываются запертыми в иллюзии Дэвида. Сидни пытается выбраться из психбольницы, но это оказывается не так легко. Ленни усложняет ситуацию, когда сильнее начинает давить на сознание Хэллера.