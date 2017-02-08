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Киноафиша Сериалы Легион Сезоны Сезон 1 Серия 6

Легион 2017 - 2019 6 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Легион»
Глава 1
Сезон 1 / Серия 1 8 февраля 2017
Глава 2
Сезон 1 / Серия 2 15 февраля 2017
Глава 3
Сезон 1 / Серия 3 22 февраля 2017
Глава 4
Сезон 1 / Серия 4 1 марта 2017
Глава 5
Сезон 1 / Серия 5 8 марта 2017
Глава 6
Сезон 1 / Серия 6 15 марта 2017
Глава 7
Сезон 1 / Серия 7 22 марта 2017
Глава 8
Сезон 1 / Серия 8 29 марта 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Легион» все персонажи оказываются запертыми в иллюзии Дэвида. Сидни пытается выбраться из психбольницы, но это оказывается не так легко. Ленни усложняет ситуацию, когда сильнее начинает давить на сознание Хэллера.

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