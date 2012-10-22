Menu
The Kitchen poster
Kinoafisha TV Shows The Kitchen Seasons

The Kitchen All seasons

Кухня 16+
Production year 2012
Country Russia
Episode duration 25 minutes
TV channel СТС

Series rating

7.6
Rate 12 votes
8.4 IMDb
All seasons of "The Kitchen"
The Kitchen - Season 1 Season 1
20 episodes 22 October 2012 - 22 November 2012
 
The Kitchen - Season 2 Season 2
20 episodes 25 March 2013 - 25 April 2013
 
The Kitchen - Season 3 Season 3
20 episodes 3 March 2014 - 3 April 2014
 
The Kitchen - Season 4 Season 4
20 episodes 13 October 2014 - 19 November 2014
 
The Kitchen - Season 5 Season 5
20 episodes 7 September 2015 - 7 October 2015
 
The Kitchen - Season 6 Season 6
20 episodes 29 February 2016 - 31 March 2016
 
