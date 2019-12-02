В 1 сезоне 13 серии сериала «Кухня. Война за отель» Нагиев просит Варю выиграть для него покерный турнир, но задача кажется невыполнимой, так как девушка никогда не брала карты в руки. Виктор Баринов уезжает в Москву и оставляет Катю за главную.