В 1 сезоне 9 серии сериала «Кухня. Война за отель» Виктор пытается отпроситься у Элеоноры в Москву ко врачу, однако владелица отеля отказывает своему шеф-повару. Саша придумывает, как помириться с Варей, и решает заполучить ДНК Нагиева.