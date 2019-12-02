Кухня. Война за отель 2019 - 2020 12 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Кухня. Война за отель»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 12 декабря 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 22 декабря 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 33 декабря 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 44 декабря 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 55 декабря 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 69 декабря 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 710 декабря 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 811 декабря 2019
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 912 декабря 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 1016 декабря 2019
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 1117 декабря 2019
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 1218 декабря 2019
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 1319 декабря 2019
О чем cерия
В 1 сезоне 12 серии сериала «Кухня. Война за отель» Варя получает результаты ДНК-теста, и не знает, как рассказать своему потерянному отцу, что она его дочь. Подопечные Виктора Баринова решают приготовить блюдо от шефа, не сказав ему.
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