В 1 сезоне 12 серии сериала «Кухня. Война за отель» Варя получает результаты ДНК-теста, и не знает, как рассказать своему потерянному отцу, что она его дочь. Подопечные Виктора Баринова решают приготовить блюдо от шефа, не сказав ему.