В 1 сезоне 14 серии сериала «Конец невинности» Полину обвиняют в том, что она лишила жизни любовницу Дмитрия Замиру. Игорь всеми силами пытается оказать помощь Полине и вытащить ее из-за решетки. Татьяна оказывается в доме Антона. Ей хорошо.
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