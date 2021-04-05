В 1 сезоне сериала «Конец невинности» Полина Щербинина отправляет своего супруга в командировку в другую страну. Проходит несколько часов, и женщина слышит чудовищную новость: самолет, на борту которого находился ее муж, разбился. Никому не удалось уцелеть. Полина в отчаянии, однако через некоторое время оказывается, что Дмитрий так и не попал на рейс. Дело в том, что в зоне вылета он повстречался с женщиной и отправился с ней. У неизвестной особы был ребенок. Полина пытается выяснить, что произошло с ее мужем.